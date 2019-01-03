"Манчестер Сіті" у напруженому дербі здолав "Ліверпуль": відео голів

"Манчестер Сіті" вдома приймав "Ліверпуль" в рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги і у напруженій боротьбі сильнішими виявилися "містяни".

Манчестер Сіті – Ліверпуль 2:1

Голи: Агуеро, 40, Сане, 72 – Фірміно, 64

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На 17-й хвилині поєдинку Мане міг виводити "Ліверпуль" вперед. Після передачі Салаха сенегалець вийшов віч-на-віч з Едерсоном, але влучив у стійку.

Після цього захисник "містян" Стоунз вибивав м'яч із власного штрафного майданчика, але влучив у голкіпера, що ледь не призвело до голу. М'яч лише на кілька міліметрів залишився на лінії воріт. Технологія фіксації голів продемонструвала неймовірний фарт господарів.

Все ж на 40-й хвилині господарі поля відкрили рахунок у матчі. Бернарду Сілва з лівого флангу прострілив на ближню штангу, Агуеро першим дотиком прийняв м'яч, а другим з гострого кута потужно пробив над руками голкіпера.

Вже у другому таймі "мерсисайдці" змогли зрівняти рахунок у матчі. Александер-Арнолд з правого флангу навісив на дальню штангу, Робертсон скинув м'яч, і Фірміно точно пробив по порожніх воротах – 1:1.

Однак паритет у матчі тримався не довго. На 72-й хвилині Сане встановив остаточний рахунок у матчі, коли зліва увірвався в штрафну "Ліверпуля" і точно пробив у дальній кут – м'яч від штанги влетів у сітку.

Таким чином, "Манчестер Сіті" вдалося здолати свого найбільшого конкурента у нинішньому розіграші АПЛ і скоротити відставання до 4 очок.

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