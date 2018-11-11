Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч

У неділю, 11 листопада, відбудеться дербі Манчестера – "Сіті" прийматиме "Юнайтед". Гра топ-команд буде доступна до перегляду і в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" дивитися по телебаченні можна буде на каналі "Футбол 2". Початок трансляції – о 18:25. Сама гра розпочнеться о 18:30.

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Також матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" дивитися онлайн можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Нагадаємо, матч "МанСіті" – "МанЮнайтед" відбудеться у неділю, 11 листопада. Початок матчу о 18:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.