В 12-у турі англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" впевнено обіграв "Манчестер Юнайтед" – 3:1.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Сільва Д., 12, Агуеро, 48, Гюндоган, 86 – Марсьяль, 58

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"Містяни" повели в рахунку на 11-й хвилині - Бернарду Сілва скинув м'яч в центр на Давіда Сільву, а той впевнено переграв Де Хеа.

На початку другого тайму "Сіті" збільшили перевагу завдяки точному удару форварда Серхіо Агуеро. На 58-й хвилині "червоні дияволи" відіграли один м'яч завдяки пенальті, який реалізував нападник Антоні Марсьяль. У кінцівці відзначився хавбек "містян" Ілкай Гюндоган.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Манчестер Сіті" на цей матч.

Таким чином, завдяки перемозі в манчестерському дербі "містяни" набрали 32 очки і повернулися на першу сходинку в АПЛ. Підопічні Жозе Моурінью посідають лише восьму сходинку, маючи в активі 20 пунктів.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

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