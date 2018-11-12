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      "Манчестер Сіті" яскраво виграв дербі у "Манчестер Юнайтед": відео голів

      182 Читать новость на русском
      Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед огляд
      Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед огляд / mancity.com

      В 12-у турі англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" впевнено обіграв "Манчестер Юнайтед" – 3:1.

      Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 3:1
      Голи: Сільва Д., 12, Агуеро, 48, Гюндоган, 86 – Марсьяль, 58

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      "Містяни" повели в рахунку на 11-й хвилині - Бернарду Сілва скинув м'яч в центр на Давіда Сільву, а той впевнено переграв Де Хеа.

      На початку другого тайму "Сіті" збільшили перевагу завдяки точному удару форварда Серхіо Агуеро. На 58-й хвилині "червоні дияволи" відіграли один м'яч завдяки пенальті, який реалізував нападник Антоні Марсьяль. У кінцівці відзначився хавбек "містян" Ілкай Гюндоган.

      Зазначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Манчестер Сіті" на цей матч.

      Таким чином, завдяки перемозі в манчестерському дербі "містяни" набрали 32 очки і повернулися на першу сходинку в АПЛ. Підопічні Жозе Моурінью посідають лише восьму сходинку, маючи в активі 20 пунктів.

      Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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