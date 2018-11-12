"Манчестер Сіті" яскраво виграв дербі у "Манчестер Юнайтед": відео голів
В 12-у турі англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" впевнено обіграв "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 3:1
Голи: Сільва Д., 12, Агуеро, 48, Гюндоган, 86 – Марсьяль, 58
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"Містяни" повели в рахунку на 11-й хвилині - Бернарду Сілва скинув м'яч в центр на Давіда Сільву, а той впевнено переграв Де Хеа.
На початку другого тайму "Сіті" збільшили перевагу завдяки точному удару форварда Серхіо Агуеро. На 58-й хвилині "червоні дияволи" відіграли один м'яч завдяки пенальті, який реалізував нападник Антоні Марсьяль. У кінцівці відзначився хавбек "містян" Ілкай Гюндоган.
Зазначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Манчестер Сіті" на цей матч.
Таким чином, завдяки перемозі в манчестерському дербі "містяни" набрали 32 очки і повернулися на першу сходинку в АПЛ. Підопічні Жозе Моурінью посідають лише восьму сходинку, маючи в активі 20 пунктів.
Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед
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