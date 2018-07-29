"Манчестер Сіті" переграв "Баварію": Зінченко відіграв увесь матч

Український футболіст Олександр Зінченко взяв участь у вольовій перемозі "Манчестер Сіті" над чемпіоном Німеччини "Баварією" – 3:2.

21-річний футболіст збірної України провів на полі весь матч. Гравець діяв на позиції лівого захисника.

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Примітно, що саме з позиції Зінченка були забиті два голи мюнхенцями. Спочатку з лівого флангу українця простріл виконав Рафінья, на нього відгукнувся Шабані. А другий гол вже став результатом ривка Роббена, який отримав відмінне закидання з боку Рібері.

Цим матчем "Манчестер Сіті" завершив виступи на International Champions Cup-2018. В рамках турніру Олександр Зінченко виходив в трьох поєдинках в основі, двічі відігравши на полі всі 90 хвилин.

Наступний матч команда Пепа Гвардіоли зіграє проти "Челсі" 5 серпня в Суперкубку Англії.

"Баварія" – "Манчестер Сіті" 2:3

Голи: Шабані, 15, Роббен, 24 – Бернарду Сілва, 45+1, 70, Нмеча, 51

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