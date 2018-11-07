У середу, 7 листопада, донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти англійського "Манчестер Сіті". Це буде матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Все найціквіше навколо цього матчу – у анонсі сайту 24 Каналу.

Манчестер Сіті – Шахтар. Головне

Дата: 7 листопада, 22:00.

Стадіон: "Етіхад", Манчестер.

Головний арбітр: Віктор Кашшаї

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", сайті Oll.tv

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Попередній матч

Востаннє ці команди зустрічалися між собою два тижні тому. 23 жовтня у Харкові на стадіоні "Металіст" гості здобули більш чим переконливу перемогу 0:3.

"Шахтар" у цьому матчі нічого не зумів протиставити "МанСіті". Підопічні Пепа Гвардіоли за гру 24 рази пробивали по воротах "Шахтаря" (5 з них – у площину воріт). "Гірники" на це відповіли 14 моментами, але лише двічі пробивали у площину воріт.

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Але тут варто відзначити, що за донецьку команду у цьому матчі не зіграли два ключових гравці – Тайсон та Марлос. У Манчестері вони вже можуть вийти на поле.

Перед грою

До цього матчу обидві команди підходять у хорошому стані. "Шахтар" перед цим на вихідних здобув вольову перемогу над "Динамо" у чемпіонаті України і відірвався від суперника на 8 очок. Переможний гол було забито на останніх секундах матчу.

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Ще краще має почуватися "МанСіті" – вони розгромили на вихідних "Саутгемптон" 6:1 у чемпіонаті Англії і очолили турнірну таблицю, випередивши на два очки "Челсі" та "Ліверпуль". Команди йде без поразок у чемпіонаті.

Проблеми "Шахтаря" та "Манчестер Сіті"

На відміну від матчу у Харкові, до цієї гри команди підходять у майже без проблем. У "Шахтаря" відновилися Тайсон та Марлос. Однак зі старту може вийти лише один.

"Тайсон уже провів тайм в останньому матчі та готовий завтра вийти в старті. Картина з Марлосом дещо відмінна. Він тренувався лише два останні дні й ще не перебуває у своїх найкращих кондиціях, аби діяти від перших хвилин", – заявив перед матчем головний тренер "Шахтар" Паулу Фонсека.

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Щодо "МанСіті", то у команді відновилися два гравці, які можуть вийти у матчі проти "гірників". Це півзахисник Ілкай Гюндоган та захисник Ніколас Отаменді. Але є й втрати. Команда не зможе розраховувати на півзахисника Кевіна де Брюйне та захисника Ельякіма Мангаля.

Родзинка матчу

Матч довірено обслуговувати угорській бригаді арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Українським вболівальника він відомий тим, що не зарахував гол Марко Девіча у ворота збірної Англії на Євро-2012.

Перетинався цей арбітр і з донецьким "Шахтарем". Він обслуговував матч 1/8 фіналу Кубка УЄФА між іспанською "Севільєю" та "Шахтарем" у сезоні 2006-2007. Тоді гра закінчилася з рахунком 2:2. Згодом матч відповідь у Донецьку "гірники" програли з рахунком 2:3 у екстратаймі. "Шахтар" пропустив другий гол на 90+4 хвилині від воротаря Андреаса Палопа, який зрівняв рахунок у матчі і за сумою двох ігор. Третій гол, який і вивів "Севілью" у наступний раунд, було забито вже у екстратаймі.

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Слово тренерам

"Кожна гра є важливою, і ви повинні її цінувати, готуватися й планувати свої дії. Матч із "Шахтарем" є важливим, адже він найближчий. Після поразки від "Ліона" ми ставимось до всіх зустрічей групового турніру як до фіналу. Маємо шанс вийти з групи, це головне завдання, а потім у нас буде три-чотири дні на підготовку до поєдинку з "Манчестер Юнайтед"", – заявив Пеп Гвардіола.

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"Очікую надскладного поєдинку. Із "Манчестер Сіті" завжди дуже важко – це одна з найкращих команд світу, і минулий матч це засвідчив. Що для нас важливо? Не губити себе, а лишатися собою, демонструвати сміливість та свій футбол, розуміючи при цьому, що ми не повинні помилятися, граючи з таким суперником", – зазначив Паулу Фонсека.

Прогноз

"Манчестер Сіті" ще не вирішив завдання виходу з групи. Тож у матчі проти "Шахтаря" господарі поля будуть розраховувати лише на перемогу. З поверненням Тайсона "гірники" вже не виглядатимуть так безпорадно в нападі. Та їх перемога у цьому матчі буде на рівні сенсації. Слід очікувати чималої боротьби, але підсумкової перемоги "МанСіті" з різницею мініму у два голи.