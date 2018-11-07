08:47
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

      39 Читать новость на русском
      Манчестер Сіті – Шахтар анонс матчу
      Манчестер Сіті – Шахтар анонс матчу / ФК "Шахтар"

      У середу, 7 листопада, донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти англійського "Манчестер Сіті". Це буде матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Все найціквіше навколо цього матчу – у анонсі сайту 24 Каналу.

      Манчестер Сіті – Шахтар. Головне

      Дата: 7 листопада, 22:00.
      Стадіон: "Етіхад", Манчестер.
      Головний арбітр: Віктор Кашшаї
      Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", сайті Oll.tv

      Читайте також: Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

      Попередній матч

      Востаннє ці команди зустрічалися між собою два тижні тому. 23 жовтня у Харкові на стадіоні "Металіст" гості здобули більш чим переконливу перемогу 0:3.

      "Шахтар" у цьому матчі нічого не зумів протиставити "МанСіті". Підопічні Пепа Гвардіоли за гру 24 рази пробивали по воротах "Шахтаря" (5 з них – у площину воріт). "Гірники" на це відповіли 14 моментами, але лише двічі пробивали у площину воріт.

      Читайте також: Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів матчу

      Але тут варто відзначити, що за донецьку команду у цьому матчі не зіграли два ключових гравці – Тайсон та Марлос. У Манчестері вони вже можуть вийти на поле.

      Перед грою

      До цього матчу обидві команди підходять у хорошому стані. "Шахтар" перед цим на вихідних здобув вольову перемогу над "Динамо" у чемпіонаті України і відірвався від суперника на 8 очок. Переможний гол було забито на останніх секундах матчу.

      Читайте також: "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ

      Ще краще має почуватися "МанСіті" – вони розгромили на вихідних "Саутгемптон" 6:1 у чемпіонаті Англії і очолили турнірну таблицю, випередивши на два очки "Челсі" та "Ліверпуль". Команди йде без поразок у чемпіонаті.

      Проблеми "Шахтаря" та "Манчестер Сіті"

      На відміну від матчу у Харкові, до цієї гри команди підходять у майже без проблем. У "Шахтаря" відновилися Тайсон та Марлос. Однак зі старту може вийти лише один.

      "Тайсон уже провів тайм в останньому матчі та готовий завтра вийти в старті. Картина з Марлосом дещо відмінна. Він тренувався лише два останні дні й ще не перебуває у своїх найкращих кондиціях, аби діяти від перших хвилин", – заявив перед матчем головний тренер "Шахтар" Паулу Фонсека.

      Читайте також: Букмекери оцінили шанси "Шахтаря" вийти в плей-оф Ліги чемпіонів

      Щодо "МанСіті", то у команді відновилися два гравці, які можуть вийти у матчі проти "гірників". Це півзахисник Ілкай Гюндоган та захисник Ніколас Отаменді. Але є й втрати. Команда не зможе розраховувати на півзахисника Кевіна де Брюйне та захисника Ельякіма Мангаля.

      Родзинка матчу

      Матч довірено обслуговувати угорській бригаді арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Українським вболівальника він відомий тим, що не зарахував гол Марко Девіча у ворота збірної Англії на Євро-2012.

      Перетинався цей арбітр і з донецьким "Шахтарем". Він обслуговував матч 1/8 фіналу Кубка УЄФА між іспанською "Севільєю" та "Шахтарем" у сезоні 2006-2007. Тоді гра закінчилася з рахунком 2:2. Згодом матч відповідь у Донецьку "гірники" програли з рахунком 2:3 у екстратаймі. "Шахтар" пропустив другий гол на 90+4 хвилині від воротаря Андреаса Палопа, який зрівняв рахунок у матчі і за сумою двох ігор. Третій гол, який і вивів "Севілью" у наступний раунд, було забито вже у екстратаймі.

      Читайте також: Скільки "Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів минулого сезону: оприлюднено чималу суму

      Слово тренерам

      "Кожна гра є важливою, і ви повинні її цінувати, готуватися й планувати свої дії. Матч із "Шахтарем" є важливим, адже він найближчий. Після поразки від "Ліона" ми ставимось до всіх зустрічей групового турніру як до фіналу. Маємо шанс вийти з групи, це головне завдання, а потім у нас буде три-чотири дні на підготовку до поєдинку з "Манчестер Юнайтед"", – заявив Пеп Гвардіола.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів 6 листопада

      "Очікую надскладного поєдинку. Із "Манчестер Сіті" завжди дуже важко – це одна з найкращих команд світу, і минулий матч це засвідчив. Що для нас важливо? Не губити себе, а лишатися собою, демонструвати сміливість та свій футбол, розуміючи при цьому, що ми не повинні помилятися, граючи з таким суперником", – зазначив Паулу Фонсека.

      Прогноз

      "Манчестер Сіті" ще не вирішив завдання виходу з групи. Тож у матчі проти "Шахтаря" господарі поля будуть розраховувати лише на перемогу. З поверненням Тайсона "гірники" вже не виглядатимуть так безпорадно в нападі. Та їх перемога у цьому матчі буде на рівні сенсації. Слід очікувати чималої боротьби, але підсумкової перемоги "МанСіті" з різницею мініму у два голи.

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому важливо легалізувати зброю для українців
      сьогодні , 08:40 Чому важливо легалізувати зброю для українців
      Соломія Соломка
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      6 листопада , 17:44 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 08:35 Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 6 листопада
      сьогодні , 08:28 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 6 листопада
      Фільм "Дике Поле" за романом Жадана показали у Києві: що цікавого було на прем'єрі
      сьогодні , 01:10 Фільм "Дике Поле" за романом Жадана показали у Києві: що цікавого було на прем'єрі
      Катерина Петренко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      "Міннесота" очолила регулярний чемпіонат
       5 грудня 2011 , 12:57
      Видатні актори в матчі "Атлетіко" - "Реал. ВІДЕО
       3 березня 2014 , 13:37
      Найближчим часом може відбутись чергова зустріч між ФФУ, РФС, УЄФА і ФІФА щодо Криму
       22 жовтня 2014 , 17:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук