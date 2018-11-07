Матч між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем" у Лізі чемпіонів закінчився розгромом "гірників". А також скандальним рішенням арбітра призначити пенальті за фол, якого не було.

Манчестер Сіті – Шахтар 6:0

Голи: Сільва, 13, Жезус, 24 (пен), 72 (пен), 90+2, Стерлінг, 49, Марез, 84

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У цьому матчі у стартовому складі "Манчестер Сіті" на гру вийшов Олександр Зінченко. Він є вихованцем донецького клубу. І саме він докладеться до розгрому "гірників", коли у другому таймі асистуватиме Стерлінгу, що заб’є третій гол.

Загалом "Манчестер Сіті" одразу захопив ініціативу у матчі. Ще на початку гри "Шахтар" щось намагався створити попереду (момент Мораєса), але його швидко закрили, залишивши без м’яча та підтримки партнерів.

Перший гол у матчі "МанСіті" забив вже на 13-ій хвилині, коли Давід Сілва (у цьому матчі за англійську команду грали два Сілви – іспанець Давід та португалець Бернарду) з-за спини Кривцова переправив у дотик м’яч у сітку воріт. Пас віддав Марез, який на фланзі обіграв Ракіцького та Ісмаїлі.

Вже після цього на 23-ій хвилині у ворота "Шахтаря" призначили пенальті. Але за фол, якого не було. Стерлінг перечепився за газон у штрафному майданчику, і арбітр Віктор Кашшаї (той самий, який не зарахував гол Марко Девіча за збірну України у ворота Англії на Євро-2012) призначив пенальті. Його реалізував Жезус. Згодом бразилець оформить хет-трик, але це буде вже у другому таймі.

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Сам другий тайм розпочався з голу Стерлінга. Пас на англійця віддав Зінченко, і півзахисник вже мало не у падінні пробивав по воротах П’ятова. Удар вийшов доволі влучним.

До слова, після цього гравці "Манчестер Сіті" неодноразово падали у штрафному майданчику "Шахтаря", але Кашшаї не призначав пенальті. Аж поки Степаненко не зіграв не за правилами правил проти Давіда Сілви. Цього разу і підстави призначити пенальті були, і Кашшаї зафіксував фол. З позначки знову пробивав Жезус.

Все, на що спромоглися донеччани у відповідь – потужний удар зі штрафного у виконанні Ракіцького. Та Едерсон справився з ударом.

Доволі показовим став п’ятий гол у ворота "гірників". Гравці "Шахтаря" перебували у позиційній атаці на половині поля суперника, але Матвієнко помилився, коли віддав пас назад на Степаненка. М’яч швидко перехопили гравці у блакитних футболках, і вже за мить Марез пробивав по воротах П’ятова. М’яч пройшов під ногами у воротаря.

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Шостий гол у матчі було забито, коли вже йшов доданий арбітром час. Знову помилка гравців "Шахтаря", м’яч потрапляє до Жезуса, і бразилець перекидає голкіпера, який вийшов з воріт на перехоплення з-за межі штрафного майданчика.

"Шахтар" програє і залишається на останньому місці з двома очками. При цьому "гірники" не втратили шанс на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Для цього треба вигравати два наступні матчі проти "Ліона" вдома та "Хоффенхайму" на виїзді. І щоб ці команди свої матчі програли "Манчестер Сіті".