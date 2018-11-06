У середу, 7 листопада, донецький "Шахтар" ізграє на виїзді проти англійського "Манчестер Сіті". Букмекери оцінили шанси на успіх української команди у цьому матчі.

"Шахтар", на думку букмекерів, є відвертим аутсайдером у цьому матчі. І перемога у грі проти "Манчестер Сіті" буде вважатися сенсаційною. Для прикладу, букмекерська контора William Hill оцінила шанси на перемогу "гірників" коефіцієнтом 23,00. У той час як на "Манчестер Сіті" приймають з коефіцієнтом 1,10. Нічия теж малоймовірна – коефіцієнт 11,00.

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Найбільший коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" виставили в Marathon bet – 26,00. На господарів поля ж майже без змін – 1,11. Щодо нічиї, то тут її оцінили в 11,50.

Найменший коефіцієнт на перемогу "гірників" у PariMatch. Ставку на це приймають з показником 21,00. Перемога "МанСіті" аналогічна до попередніх – 1,11. На те, що команди зіграють у нічию – коефіцієнт 11,00.

У "Фаворит спорт" найнижчий коефіцієнт на нічию у цьому матчі – 10,50. Щодо перемоги "Манчестер Сіті", то на неї стоїть коефіцієнт 1,11, на перемогу "Шахтаря" – 23,00.

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Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок матчу о 22:00. Онлайн матчу, відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу. У домашній грі "Шахтар" розгромно поступився "Сіті".