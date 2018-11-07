Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів матчу Ліги чемпіонів
У матчі між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем" господарі поля вийшли вперед вже на 12-ій хвилині.
Півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез обіграв на фланзі Ракіцького та прострелив вздовж лінії воріт. Ісмаїлі не зумів перехопити м'яч, і Давід Сілва з-за спини Кривцова переправив м'яч у ворота "Шахтаря".
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Відео голу "МанСіті" у ворота "Шахтаря"
Подвоїв рахунок "МанСіті" з пенальті, якого не було. Стерлінг перечепився за газон у штрафному майданчику "гірників", і вже скандальний арбітр Віктор Кашшаї (той, який не зарахував гол збірної України у ворота Англії на Євро-2012) призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Жезус.
Відео голу Жезуса з пенальті
Джерело: 24 Канал
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