У матчі між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем" господарі поля вийшли вперед вже на 12-ій хвилині.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез обіграв на фланзі Ракіцького та прострелив вздовж лінії воріт. Ісмаїлі не зумів перехопити м'яч, і Давід Сілва з-за спини Кривцова переправив м'яч у ворота "Шахтаря".

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Відео голу "МанСіті" у ворота "Шахтаря"

Давід Сілва відкриває рахунок уже на 13 хвилині матчу! Давід Сілва pic.twitter.com/rnnvQ99pM8 — Футбол 24 (@football24tv) 7 листопада 2018 р.

Подвоїв рахунок "МанСіті" з пенальті, якого не було. Стерлінг перечепився за газон у штрафному майданчику "гірників", і вже скандальний арбітр Віктор Кашшаї (той, який не зарахував гол збірної України у ворота Англії на Євро-2012) призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Жезус.

Відео голу Жезуса з пенальті