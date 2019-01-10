"Манчестер Сіті" віддасть Зінченка в оренду російському клубу
Гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко може повернутися в Росію. Футболіст збірної України може продовжити кар'єру в "Уфі" на правах оренди.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла.
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За його інформацією, перехід може бути оформлений в зимове трансферне вікно.
Як відомо, 22-річний українець раніше виступав у складі російського клубу, саме звідти він перейшов в манчестерський клуб влітку 2016 року.
У поточному сезоні хавбек провів 11 матчів у складі "Ман Сіті", в яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.
Джерело: 24 Канал
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