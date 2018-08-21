"Манчестер Сіті" відмовився продавати Олександра Зінченка в Іспанію
Гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поки не покине Етіхад. "Містяни" відмовили "Бетісу" в трансфері українця.
Іспанський клуб пропонував за молодого українця 12 мільйонів євро, але "містяни" не прийняли цю пропозицію, повідомляє портал Eldesmarque.
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Також зазначається, що переговори тривають, "Бетіс" спробує домовитись про оренду Зінченка. Іспанцям подобається універсальність українця, і вони прагнуть будь-що мати його в своїх лавах.
Нагадаємо, раніше "Вулверхемптон" пропонував за Зінченка 16 млн євро, але гравець збірної України відмовився міняти клуб.
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Джерело: 24 Канал
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