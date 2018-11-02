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      "Манчестер Сіті" втратив ключового півзахисника перед матчем з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

      207 Читать новость на русском
      Кевін Де Брюйне
      Кевін Де Брюйне

      Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне отримав травму у матчі проти "Фулхема" і не зіграє проти донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Гра у Манчестері запланована на 7 листопада.

      Гравець пошкодив зв'язки коліна, через що пропустить 5-6 тижнів. Однак йому вдалося уникнути необхідності хірургічного втручання, повідомили у клубі.

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      Відтак футболіст точно пропустить матчі з "Шахтарем", "Ліоном" та "Хоффенхаймом" у Лізі чемпіонів, а також матчі чемпіонату Англії проти "Манчестер Юнайтед", "Вест Хема", "Бормута", "Вотфорда" та "Челсі".

      Нагадаємо, у матчі проти "Фулхема" зіграв український гравець "МанСіті" Олександр Зінченко, а сам клуб переміг 2:0. Українець провів на полі весь матч на позиції лівого захисника.

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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