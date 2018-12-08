"Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в чемпіонаті Англії
8 грудня відбулося протистояння між лідером АПЛ "Манчестер Сіті" та "Челсі".
Підопічні Мауріціо Саррі вдома впевнено розібралися із "містянами" – 2:0.
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На останній хвилині першого тайму у воротах Едерсона розписався Нголо Канте. А подвоїв перевагу Давід Луїс на 78 хвилині.
Відтак Манчестер Сіті втратив лідерство і пропустив на вершину турнірної таблиці Ліверпуль, який завдяки хет-трику Салаха розгромив Борнмут 4:0. У мерсисайдців на один пункт більше.
Джерело: 24 канал
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