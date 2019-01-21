"Манчестер Сіті" здобув четверту поспіль перемогу в АПЛ
У поєдинку 23-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" втримала темп лідера. Команда Гвардіоли здобула сенсаційну перемогу над головним аутсайдером чемпіонату – "Хаддерсфілдом".
Фундамент розгрому заклав фланговий захисник гостей Даніло на вісімнадцятій хвилині.
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А у другому таймі до справи взялись представники атаки Рахім Стерлінг і Лерой Сане.
У результаті 3:0. Це вже четверта поспіль перемога "Манчестер Сіті" у чемпіонаті, "містяни" відстають від "Ліверпуля" на чотири очки.
Варто додати, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Манчестер Сіті" на гру.
Джерело: 24 канал
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