"Манчестер Сіті" здобув четверту поспіль перемогу в АПЛ

У поєдинку 23-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" втримала темп лідера. Команда Гвардіоли здобула сенсаційну перемогу над головним аутсайдером чемпіонату – "Хаддерсфілдом".

Фундамент розгрому заклав фланговий захисник гостей Даніло на вісімнадцятій хвилині.

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А у другому таймі до справи взялись представники атаки Рахім Стерлінг і Лерой Сане.

У результаті 3:0. Це вже четверта поспіль перемога "Манчестер Сіті" у чемпіонаті, "містяни" відстають від "Ліверпуля" на чотири очки.

Варто додати, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Манчестер Сіті" на гру.

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