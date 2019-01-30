"Манчестер Юнайтед" несподівано перервав 8-матчеву переможну серію: відео

"Манчестер Юнайтед" ледь не зазнав першої поразки під керівництвом Уле Гуннара Сульшера. Вдома на "Олд Траффорд" манкуніанці зіграли внічию з "Бернлі".

Манчестер Юнайтед – Бернлі 2:2

Голи: Погба, 87 (пен), Лінделеф, 90+2 – Барнс, 51, Вуд, 81

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"Манчестер Юнайтед" був близький до поразки, поступаючись до 88 хвилини "Бернлі" 0:2, але до кінця матчу все-таки зумів зрівняти рахунок.

Спочатку Поль Погба ударом з пенальті скоротив розрив у рахунку, а у компенсований арбітром час Ліндельоф вдало зіграв на добиванні на дальній стійці.

"Манчестер Юнайтед" вперше після восьми перемог поспіль не зумів перемогти під керівництвом нового наставника.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Бернлі

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