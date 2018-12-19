"Манчестер Юнайтед" офіційно представив нового тренера
Англійський "Манчестер Юнайтед" представив нового головного тренера.
Колишній форвард команди Оле-Гуннар Сульшер став виконувачем обов'язків головного тренера.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що офіційний сайт "червоних дияволів" повідомив про призначення колишнього форварда команди Оле-Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера, однак видалив новину.
Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.
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Джерело: 24 Канал
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