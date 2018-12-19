"Манчестер Юнайтед" офіційно представив нового тренера

Англійський "Манчестер Юнайтед" представив нового головного тренера.

Колишній форвард команди Оле-Гуннар Сульшер став виконувачем обов'язків головного тренера.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що офіційний сайт "червоних дияволів" повідомив про призначення колишнього форварда команди Оле-Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера, однак видалив новину.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 19 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.

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