"Манчестер Юнайтед" офіційно звільнив Моурінью

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью покинув свій пост.

Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

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Клуб хотів би подякувати Жозе за його роботу в "Манчестер Юнайтед" і побажати йому успіху в майбутньому. Незабаром буде оголошено про призначення тимчасового наставника до кінця сезону, в той час як клуб починає пошук нового тренера,

– йдеться в повідомленні "Юнайтед".

Зазначимо, що відставка Жозе Моурінью коштуватиме "Манчестер Юнайтед" великої суми. За інформацією Mirror, португалець отримає компенсацію в розмірі 24 млн євро.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" займає шосте місце в чемпіонаті Англії, набравши 26 очок в 17 матчах.

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