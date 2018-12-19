"Манчестер Юнайтед" представив нового тренера, але в клубі передумали

Англійський "Манчестер Юнайтед", який вчора відправив у відставку португальця Жозе Моурінью, повідомив про призначення нового тренера. Але через деякий час у клубі змінили рішення.

Як повідомляє BBC, офіційний сайт "червоних дияволів" повідомив про призначення колишнього форварда команди Оле-Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера.

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"Манкуніанці" розмістили відео з переможним голом норвежця у фіналі Ліги чемпіонів-1999 року з текстом "Сульшер стає нашим в.о. через 20 років після требла, коли він забив той самий гол на "Камп Ноу".

Пізніше ця сторінка з сайту була видалена.

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Що цікаво, прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг встигла привітати Сульшера з призначенням: "Великий день для норвезького футболу. Удачі з "червоними дияволами", але пізніше також видалила твіт.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.

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