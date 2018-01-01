Мандаринова дієта: як швидко схуднути на 3 кілограми за тиждень

Якщо мандаринами вас вже не здивувати в розпал свят, то саме час їх скуштувати не для задоволення, а для схуднення.

Варто знати, що в мандаринах, як в будь-яких інших цитрусових, міститься велика кількість вітамінів, особливо вітаміну С. Також в цих помаранчевих ласощах містяться вітаміни групи В, D, К, Р, які дуже важливі для нормальної роботи серця, очей, кісткової тканини.

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В мандаринах ще є багато пектинів, ефірних масел, а також глікозидів, які добре впливають на обмін речовин. А речовина нобілетін, яке перешкоджає відкладенню жиру на внутрішніх органах, стимулює експресію генів, прискорюючи обмін речовин.

Хоч мандарини і солодкі, але в них мало цукру. Ці плоди переважно складаються з води, тому є низькокалорійними, – 53 ккал на 100 грам.

Мандаринова дієта

Сніданок: 1 мандарин з чашкою зеленого чаю;

Другий сніданок: 1 варене яйце і 3 мандарини;

Обід: 150 г вареної курки, чашка чаю, 1 мандарин;

Вечеря: овочевий суп, шматочок відвареної риби, 1 мандарин;

Перед сном: знежирений йогурт або кефір.

Важливо: оскільки цитруси часто викликають алергічні реакції, тому якщо у вас з'явилися висипання, від мандариновою дієти слід відмовитися. Також це вид схуднення протипоказаний при виразці шлунка, коліті, гастриті, холециститі, ентериті, нефриті, підвищеній кислотності.