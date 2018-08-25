Мандри Європою: Джастін Тімберлейк показав перші кадри з сімейної подорожі
Популярний співак Джастін Тімберлейк попри насичені робочі будні не забуває про відпочинок. Разом зі своєю дружиною – акторкою Джессікою Біл – та сином він подався в мандри Європою.
Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл – яскравий приклад того, як голлівудське подружжя вміло поєднує роботу та сім'ю. Попри насичений графік зірок вони все ж знаходять вільний час, щоб побути наодинці. Пара навіть спортом намагається займатись разом, про що свідчить ефектне відео в блозі Джессіки Біл.
Читайте також: Співак Джастін Тімберлейк написав відверту автобіографію
Тепер голлівудське подружжя подалось у мандрівку Європою. Джастін Тімберлейк з Джессікою Біл проведуть активний відпочинок у кількох країнах, після чого повернуться до США. Пара поєднає все з виступами артиста. Так, голлівудські зірки показали перші фото з Нідерландів, де невдовзі відбудеться грандіозний виступ Джастіна Тімберлейка.
На кадрах видно, що подружжя взяло на прокат велосипеди: Джастін та Джессіка разом з їх 3-річним сином Сайлесом проїхали мальовничими стежками на окраїні Амстердаму. Окрім цього, сім'я здійснила чарівну прогулянку на березі.
Ми подібні на європейців? Бо ми точно відчуваємо себе європейцями,
– написала Джессіка Біл.