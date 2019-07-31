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      "Мані на дивані" у Харкові: "Лото-Забава" продовжує мандрувати Україною

      Нова тема 86 Читать новость на русском

      Конкурс "Мані на дивані" від "Лото-Забава" завітав до Харкова.

      28 липня на Майдані Конституції відбувся виїзний інтерактивний конкурс разом з ведучим Анатолієм Гнатюком. Розіграш транслювався у прямому ефірі на очах у численних харків'ян і гостей міста. У перервах між прямими включеннями серед присутніх розігрували чимало додаткових призів. Зокрема, ті, хто виконав умови участі у розіграшах, мали змогу виграти додатковий приз у 50 000 гривень та три сертифікати-запрошення у якості гостя на прямий ефір "Лото-Забава" до столичної студії. Того ж дня переможницею додаткового розіграшу та власницею 50 000 гривень стала харків'янка на ім’я Світлана. Вона понад 5 років грає саме в цю лотерею, проте зізнається, що таких виграшів ще не було. Тож, коли почула, що саме її номер став виграшним, одразу не повірила.

      Лише коли я вдруге подивилась на свій номер, я зрозуміла, що перемогла. Дуже зраділа і досі мені в це не віриться. Цей виграш піде на житло – ми наразі збираємо гроші на квартиру,
      – стверджує Світлана.

      Три сертифікати-запрошення на прямий ефір "Лото-Забава" у столиці в якості гостя також знайшли своїх власників. Крім того, на гостей події та її організаторів чекав ще один сюрприз – серед натовпу шанувальників "Лото-Забава" був присутній Григорій Івакін – мільйонер з Харкова, який всього тиждень тому разом із дружиною приїжджав до столиці для участі у програмі "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

      У рамках мільйонерської програми ми відвідали кілька екскурсій, катались на яхті Дніпром, фотографувались та відвідали бранч з ведучими "Лото-Забава". Хоч я вже маю статус мільйонера, усе одно продовжую грати. На цей розіграш я придбав 10 білетів. Ця подія у Харкові мені дуже сподобалася – було весело. Приємно, що мене тиждень тому розважали у Києві, а тепер мені так само приємно, що "Лото-Забава" приїхала у моє місто у гості. Натовп розважився, ще й хтось 50 тисяч виграв,
      – стверджує Григорій Івакін

      Представники "Лото-Забава" наголошують, що подібні подорожі Україною влаштовують не тільки, аби збільшити кількість переможців, а й для того, щоб продемонструвати свою відкритість і чесність. Нагадаємо, цьогоріч у жовтні "Лото-Забава" святкує 20-й День народження. За цей час мільйонерами та мультимільйонерами встигли стати 338 українців, серед них 26 – тільки цього року.

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      Теги: Новини України Новини Харкова
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