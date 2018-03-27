10:32
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Манікюр на випускний 2018: стильні ідеї з фото

345 Читать новость на русском
Манікюр на випускний 2018: фото
Манікюр на випускний 2018: фото / 24 Канал

Ніщо так не прикрашає жінку, як ідеально доглянуті руки та гарні нігті. Манікюр – це невід'ємна частина довершеного образу. Який зробити манікюр на випускний 2018 та що зараз в моді – читайте в матеріалі.

Манікюр на випускний 2018: тренди сезону

На випускний 2018 кожна дівчина намагається створити справді довершений образ і без манікюру тут не обійтись. Його обирати потрібно вже після того, як ви визначилися із сукнею, зачіскою та аксесуарами. Адже він має доповнювати ваш загальний образ, а не "змагатися" з ним.

Читайте також: Випускний 2018 в Україні: дата святкування в школах

Який манікюр в тренді цього сезону:
- з елементами конфетті (каміфубукі);
- техніка інкрустування;
- манікюр оріґамі;
- геометричний градієнт;
- мінімалістичний дизайн;
- мозаїка;
- neo-френч.

Колір потрібно підбирати вже після того, як ваш образ буде зібраний. В цьому сезоні найбільш популярними є стримані нейтральні тони (бежевий, сірий, персиковий, кораловий, оливковий – їх можна комбінувати з яскравими акцентами) рожевий, червоний (для коротких нігтів пасуватиме глибокий червоний манікюр, насичений відтінок, наближений до кольору бордо) білосніжний (його можна розбавити цікавим візерунком або золотистими чи сріблястими смужками), темно-синій, всі відтінки зеленого.

Читайте також: Випускні сукні 2018: модні тенденції та поради стилістів

Манікюр на випускний 2018 з конфетті

Безперечним трендом сезону 2018 став дизайн, виконаний за допомогою конфетті. За основу може бути взятий нейтральний (найкраще – нюдових відтінків) лак, який декорується кольоровим конфетті будь-якої форми. Таким декором можна прикрасити всі нігті або ж тільки один – два нігтя на кожній руці.

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 з конфетті

Також конфетті відмінно поєднуються з класичним французьким манікюром.

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 з конфетті

Манікюр на випускний 2018 – техніка інкрустування

Не втрачає своєї актуальності дизайн нігтів стразами, мікробісером та камінням. Такий манікюр виглядає дуже ефектно та розкішно. Головне – не використовуйте дуже багато каміння, адже таким чином ви занадто переобтяжите свої нігті. Найкращим варіантом буде прикрасити лише один ніготь на руці кількома невеликими елементами.

​Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 – техніка інкрустування

Читайте також: Зачіски на випускний 2018: найкращі варіанти для будь-якої довжини волосся

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 – техніка інкрустування

Манікюр на випускний 2018 в техніці оріґамі

Це незвичайна та цікава ідея оформлення нігтів. Візерунок можна обрати будь-який, його теж радимо наносити лише на один ніготь. Такий манікюр буде дуже акуратним та стриманим.

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 в техніці оріґамі

Манікюр на випускний 2018 – геометричний градієнт

Від звичайного градієнта манікюр з геометрією відрізняється чіткими лініями переходу. Тренд хороший тим, що виконати його не дуже складно, при цьому варіацій оформлення досить багато.

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 – геометричний градієнт

Геометричний градієнт візуально подовжує нігті. Кольорове виконання може бути, як контрастним, так і класичним.

​Манікюр на випускний 2018
​Манікюр на випускний 2018 – геометричний градієнт

Манікюр на випускний 2018 – мінімалістичний дизайн

Такий дизайн варто обрати, якщо основний акцент ви робите на сукні чи на макіяжі. До того ж, він дуже легкий та ніжний, тож пасуватиме кожній дівчині та на будь-яку довжину нігтів.

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 – мінімалістичний дизайн

За основу береться лак нейтрального відтінку. На ньому, за допомогою чорного або червоного лаку можуть бути намальовані гілочки, геометричні візерунки, зиґзаґи або просто смужки. Також можна використовувати й яскраві кольори. Дуже цікаво виглядають різні білі вставки на тлі насиченого, яскравого кольору.

​Манікюр на випускний 2018 – мінімалістичний дизайн
​Манікюр на випускний 2018 – мінімалістичний дизайн

Манікюр на випускний 2018 – мозаїка

В цій техніці малюнок створюють за допомогою гель-лаків класичних відтінків: білий, чорний, сірий чи синій. А після цього додають яскраві елементи на ніготь. Така техніка оформлення дуже яскрава, тож ми також радимо нею не захоплюватися. Найкраще оформити лише один ніготь мозаїкою, а інші покрити однотонним матовим лаком.

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 – мозаїка

Манікюр на випускний 2018 – neo-френч

Кожен сезон з'являються нові види класичного дизайну нігтів. Цього сезону цією новинкою став дзеркальний френч. Такий френч виглядає цікаво і яскраво. Металізований край вдало поєднується з підкладкою, що імітує оксамит.

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 – neo-френч

Манікюр на випускний 2018
Манікюр на випускний 2018 – neo-френч

Теги: Новини України LifeStyle Поради Стиль і мода Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Квентіну Тарантіно 55: ТОП-10 маловідомих фактів про видатного режисера
сьогодні, 10:00 Квентіну Тарантіно 55: ТОП-10 маловідомих фактів про видатного режисера
Ірина Полицька 440
сьогодні, 08:41 "Черное зеркало" стало реальностью – Китай это доказывает на собственном примере
Ілля Кенігштейн 2422
Україна – Японія: анонс товариського матчу національних збірних
сьогодні, 07:20 Україна – Японія: анонс товариського матчу національних збірних
Ігор Саджениця 1146
Секс-скандалы в России и Америке
26 березня, 23:00 Секс-скандалы в России и Америке
Іван Яковина 821
Проблема
26 березня, 21:57 Проблема "слабых" кандидатов, или Какие политические технологии нужны для выборов
Катерина Одарченко 405
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук