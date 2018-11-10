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      Манікюр з найтрендовішим принтом: ідеї у фотографіях

      1168 Читать новость на русском
      Манікюр з тваринним принтом
      Манікюр з тваринним принтом / @thepolishedbean

      Тваринний принт зараз дуже актуальний, його демонстрували на світових Тижнях моди та можна побачити у нових колекціях брендів.

      Якщо тверинний принт для вас надто епатажний, його можна додати лише у вигляді аксесуарів або як манікюр.

      Читайте також: Осінній манікюр: трендові ідеї з Іnstagram

      Редакція LifeStyle 24 зібрала кілька комбінацій, як зробити стильний манікюр із зображенням забарвлення леопарда, зебри та інших тварин.

      Манікюр з тваринним принтом

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений steph stone (@stephstonenails)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Meagan Knight (@tinybrushes)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

       

      Теги: LifeStyle Краса Манікюр
      Джерело: 24 Канал
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