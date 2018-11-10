Манікюр з найтрендовішим принтом: ідеї у фотографіях
Тваринний принт зараз дуже актуальний, його демонстрували на світових Тижнях моди та можна побачити у нових колекціях брендів.
Якщо тверинний принт для вас надто епатажний, його можна додати лише у вигляді аксесуарів або як манікюр.
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Редакція LifeStyle 24 зібрала кілька комбінацій, як зробити стильний манікюр із зображенням забарвлення леопарда, зебри та інших тварин.
Манікюр з тваринним принтом
Джерело: 24 Канал
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