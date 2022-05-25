Манія переслідування, – психолог змалював портрет Путіна
Психологічний стан Володимира Путіна дуже сумнівний. Фахівці спостерігають параноїдальну поведінку.
Ба більше, кремлівський диктатор досить переляканий. Про це 24 каналу розповів психолог Валентин Кім.
Увага Будь-який наступник Путіна змінить ситуацію, це не зможе продовжувати ніхто, – Фейгін
Володимир Путін вже давно демонструє цю манію переслідування. Для неї характерна наявність ворога, злісного задуму щодо знищення його самого та заподіяння шкоди,
– пояснив психолог.
За його словами, це ставлення до себе і до оточення, з яким він себе ототожнює, як до жертви. А також у Путіна спостерігають "сакралізацію власних страждань".
"Однак це більше з філосовсько-психологічної точки зору, аніж з медичної. Діагнози ставлять психіатри", – зауважив Кім.
Попри це, поведінка глави Кремля і справді досить дивна. Вона впливає на російське населення та створює передумови для агресії. Оскільки Путін вважає, що він – добро, а усі інші – зло.
"Маємо справу з переляканою людиною"
Взагалі, Путін – це людина, яка приховує себе. І це не тому, що він "чемний" чи "культурний", як додав фахівець.
Він боїться. Путін відчуває страх, а параноя тримається саме на страху. Тому ми маємо справу з дуже переляканою людиною, можливо, з дитинства. Сутність якої є обережне ставлення до довколишнього світу та ненависть для нього,
– пояснив Кім.
І додав, що внутрішньо сильній людині немає потреби постійно доводити це усьому світові, а боягуз та слабак має це постійно робити й проявляє жорстокість.
Ба більше, війна, яку він розпочав в Україні не дозволяє йому спокійно спати.
Путін хворий і його скоро може покинути пост
- Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін хворий, давно всім відомі. Тепер про це розповів і олігарх, який має близькі зв'язки з Кремлем. Російський олігарх у розмові нібито сказав, що Путін серйозно хворий на рак крові. За його словами, Путін збожеволів від свого вторгнення в Україну.
- Колишній глава британської секретної розвідувальної служби Річард Дірлав передбачив, що президент Росії Володимир Путін до 2023 року перестане обіймати свою посаду. На його думку, його усунуть через проблеми зі здоров'ям.
- Щоб спростувати такі чутки, офіційний Кремль каже, що Путін здоровий. Але його суворі обмеження під час пандемії та довгі столи з іншими політичними лідерами можуть свідчити про інше.