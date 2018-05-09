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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Маніяки, готові почати Третю світову війну": Порошенко жорстко відреагував на агресію Путіна

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Порошенко застерігає людство від агресії Кремля, яка може привести до Третьої світової війни
Порошенко застерігає людство від агресії Кремля, яка може привести до Третьої світової війни / Фото з відкритих джерел

Пам'ять про події Другої світової війни застерігає увесь світ від повторення схожої трагедії, але ще залишилися маніяки, які готові поставити людство на межу нової світової війни.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи під час складання військової присяги молодим поповненням 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Людська пам’ять про колосальні людські жертви Другої світової війни, про тисячі дощенту зруйнованих міст і спалених сіл вкотре застерігає світ від небезпеки повторення подібної катастрофи. На жаль, не перевелися ще маніяки, готові поставити світ на межу вже третьої світової війни! Вони тут, неподалік, що від нас вимагає абсолютно особливої ​​пильності, відповідальності", – наголосив Порошенко.

Також, за його словами, сьогодні Москва вкотре цинічно проводить агресивну політику проти всього світу.

Путінська Росія знову стала на шлях грубого нехтування нормами міжнародного права, руйнації світового порядку, невизнання кордонів, заперечення існування цілих народів, агресії проти сусідніх держав,
– заявив він.

Водночас, глава держави зазначив, що так само, як у 30-40-і роки минулого століття наші предки боронили країну від нацистського нашестя, нинішнє покоління захищає "нашу славну Україну від московської орди".

"Переконаний, що спільними зусиллями ми й тепер переможемо, здолаємо агресора та забезпечимо мир на українській землі", – підкреслив Президент.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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