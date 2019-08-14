Що таке мансарда: плюси, мінуси і топ-3 поради інтер'єру з фото

Мансарда – це приміщення на останньому горішньому поверсі житлових будівель, коли дах під кутом може слугувати водночас і стелею, і стіною.

Що означає "мансарда"?

Термін "мансарда" (від фр. mansarde) з'явився у Франції у XVII столітті. Французький архітектор Франсуа Мансар запропонував використовувати горішні приміщення як житло і його ім'я увіковічнили для назв цих поверхів.

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На сьогодні мансарди вважають незамінним атрибутом приватного будинку за містом чи дачі. Хоча трапляється, що квартири з мансардами забудовники передбачають й у сучасних багатоповерхівках.

Далі у матеріалі, дізнайтесь, що треба знати про мансарди до того, як облаштовувати простір всередині такого приміщення.

Особливості

Зазвичай мансарда облаштована так, що займає увесь верхній поверх приватного житлового будинку. Іноді трапляються мансарди, які займають лише частину горищного простору.

Вікна у таких приміщеннях розташовані на стелі, яка водночас є частиною даху. Здебільшого вони невеликі за розміром, але завдяки своєму розташуванню під кутом пропускають в кілька разів більше світла, ніж звичайні вертикальні вікна в кімнатах.



Вікна у мансардах пропускають більше світла, ніж звичайні / Фото: Pinterest

Як виглядає мансарда всередині?

Переваги мансардних приміщень

Оскільки простір горища вільний від зайвих архітектурних конструкцій, великою перевагою мансардних приміщень є вільне планування, в деяких випадках – з колонами чи дерев'яними балками.

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За рахунок цього власник не обмежений геометричними особливостями приміщення і може надати йому будь-якої конфігурації, спроектувавши тут житло в залежності від особистих потреб і обраного стилю інтер'єру.

Певну варіативність дизайну приміщень може надавати кут нахилу даху – наскільки він гострий чи навпаки пологий.



Мансарда – це ідеальне рішення для власників приватних будинків

Це ідеальне рішення для власників приватних будинків. Якщо зробити добрий ремонт та не поскупитись на оздоблення навіть найзанедбаніше горище можна перетворити в улюблену кімнату, де буде затишно спостерігати за дощем або зоряним небом.

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Проектуючи мансарду у приватному будинку, власник фактично отримує додатковий поверх, який можна використовувати в різних цілях.

У багатоповерхових будинках мансардні приміщення в деяких випадках виступають над іншими поверхами, а житло продається багаторівневим. Такі квартири, зазвичай, більше за площею, і користуються неабияким попитом у потенційних покупців.

Як правильно утеплити мансарду?

Енергоефективність. Наявність мансарди дозволить економити на рахунках за тепло завдяки теплоізоляції покрівлі, яка необхідна для комфортного функціонування дому.

Горищний простір можна також обладнати приладами опалення, які створять баланс температур в приміщенні, а велика кількість природнього сонячного світла забезпечує освітлення і додатковий обігрів приміщення.



Правильне утеплення мансарди допоможе економити на рахунках за тепло

Недоліки мансард

Мансардні приміщення мають і свої мінуси, які також варто враховувати. Оскільки їхньою особливістю є стеля під кутом, що візуально робить приміщення меншим, власникові доведеться вдатись до певних прийомів з облаштування інтер'єру, аби його "розширити".

Горище потребує грамотної системи вентиляції повітря, а для оздоблювальних робіт має бути передбачена якісна тепло-, паро- та гідроізоляції, придатна для покрівельних матеріалів.

Варто враховувати, що для мансард необхідні спеціальні вікна, які зазвичай є дорожчими, ніж звичайні фасадні. А взимку через їхній нахил може налипати сніг, який буде проблемно прибрати і через що відчуватиметься брак природного світла.



Взимку можуть виникати труднощі з очищенням мансардних вікон

Дизайн мансард

Завдяки своєму розташуванню, конфігурації і нахилу стелі в мансарді з легкістю можна розмістити кімнати з різними функціям: від спальні, вітальні чи дитячої до кабінету, спортзалу чи творчої майстерні.

Крім того, до цього приміщення можна легко застосувати різні дизайнерські стилі, отримавши унікальний і неповторний інтер'єр.

Приклад, як облаштувати дитячу в скандинавському стилі:

Приклад, як облаштувати на мансарді спальню в стилі лофт:

Приклад, як облаштувати ванну у мансардному приміщенні: