Мер Херсона назвав слідству ім’я людини, яку Гандзюк називала своїм нападником

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко назвав слідству ім’я людини, яку його заступниця та активістка Катерина Гандзюк підозрювала у замовленні нападу на неї.

Про це чиновник повідомив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо вивчення обставин нападів на Гандзюк та інших активістів, повідомляє "Громадське".

"Я був у слідчого СБУ і поділився даними, які мені сказала Катерина. Я був у неї і спитав, хто це може бути. Вона спочатку сказала, що це "русня". А потім назвала мені конкретне прізвище, хто це може бути. Я поділився цими даними зі слідчим", – сказав мер Херсона Миколаєнко.

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Проте він не озвучив це прізвище на засіданні комісії. При цьому Миколаєнко зазначив, що "жодного поганого слова від Катерини Гандзюк про Паламарчука не чув". Нагадаємо, що Микола Паламарчук є народним депутатом від Блоку Петра Порошенка. Його екс-заступник Ігор Павловський затриманий у справі Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



6 листопада Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо розслідування нападів на активістів, зокрема вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео