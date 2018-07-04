Марадона негативно відгукнувся про суддівство у матчі Колумбія – Англія

Легендарний аргентинець Дієго Марадона не залишив без коментаря матч Колумбія – Англія.

Про це повідомляє авторитетне видання ESPN.

У ворота колумбійців в другому таймі був призначений пенальті за фол проти Харрі Кейна. Сам постраждалий його впевнено реалізував.

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Хоча Колумбія зрівняла рахунок у кінцівці поєдинку і перевела гру в додатковий час, Марадона незадоволений рівнем суддівства у поєдинку. Він вважає, що арбітр зустрічі Марк Гейгер "пограбував" колумбійську збірну.

"Це не пенальті, а порушення з боку Кейна. Чому не використали відеоповтор? У мене немає слів, коли вперше спілкувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, то виглядало так, що там все змінилося, а шахраї пішли. Вчора ж я побачив найбільшу крадіжку на полі. Приношу вибачення перед колумбійцями, але гравців не варто звинувачувати, адже не вони обирають арбітрів", – сказав аргентинець.

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Раніше стадію 1/8 фіналу покинула рідна для Марадони Аргентина. Франція у напруженому поєдинку проти Аргентини вирвала путівку в 1/4 ЧС-2018.