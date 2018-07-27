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Марадона одружиться на дівчині, яка вдвічі молодша за нього

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Дієго Марадона зробив пропозицію Росіо Оливі
Дієго Марадона зробив пропозицію Росіо Оливі

Голова правління брестського "Динамо", знаменитий аргентинський футболіст Дієго Марадона зіграє весілля. Він зробив пропозицію своїй 28-річній подрузі Росіо Оливі, яка відповіла йому згодою.

Сталося це на вечірці в Буенос-Айресі, присвяченій дню народження Росіо, повідомляє red92cadadiamas.

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У 2014 році Марадона вже робив Оливі пропозицію, але після цього пара зі скандалом розлучилася. Він звинуватив її в крадіжці годинника і ювелірних виробів, але пізніше забрав заяву. Подруга футболіста скаржилася, що він бив її. Цікаво, що раніше Дієго Марадона звинуватив колишню дружину в крадіжці 9 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Дієго Марадона знову потрапив у скандальну хроніку. Цього разу Марадона не зумів дати інтерв'ю аргентинським журналістам.

Теги: Дієго Марадона Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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