Марадона підтримав Ліонеля Мессі

Володар кубку світу 1986 року, легендарний Дієго Мародона підтримав форварда "Барселони" після промаху з одинадцятиметрового проти Ісландії на чемпіонаті світу

Лідер аргентинської збірної запам’ятався зі знаком мінус у поєдинку проти Ісландії. При нічийному рахунку Лео схибив з позначки, тим самим поховав шанси своєї збірної на переможний результат. У другому матчі групи D, хорвати впевнено обіграли збірну Нігерії з рахунком 2:0 і вийшли в лідери. Тепер для того щоб виграти групу аргентинцям бажано вигравати дві наступні зустрічі.

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Не можна винити у всьому Лео, адже до промаху він дуже старався і не раз загострював ситуацію біля воріт Ісландії, накручуючи суперника і заставляючи його фолити,

– заявив Марадона в коментарі FourFourTwo.

Також Дієго не зміг приховати негативні емоції і закурив на стадіоні, за що потім вибачався перед уболівальників.

"Сьогодні видався непростий день для Аргентини, наш дебют на ЧС-2018 видався дуже напруженим. У кожного з нас є свій спосіб для вираження емоцій. Чесно кажучи, не знав, що не можна курити на стадіонах. Приношу вибачення перед усіма", – написав Марадона.