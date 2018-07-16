Марадона прибув у Брест, щоб стати президентом місцевого "Динамо"

Дієго Марадона прибув у Брест, де стане президентом місцевого "Динамо".

Літак аргентинця приземлився у понеділок, 16 липня, вдень в аеропорту білоруського міста. Дієго не заходив в аеропорт, а відразу ж сів у автомобіль, який його відвіз до готелю. Там у нього відбудеться прес-конференція з нагоди призначення, повідомляє By.tribuna.com.

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Аргентинець пробуде в Білорусі добу. За цей час Марадона відвідає матч брестського "Динамо" проти "Шахтаря".

Нагадаємо, у складі "Динамо" Брест грають два українці – Артем Мілевський і Олександр Нойок.