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      Марадона шалено відсвяткував вихід у півфінал своєї команди у чемпіонаті Мексики: відео

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      Дієго Марадона
      Дієго Марадона

      Тренер мексиканського "Дорадос" Дієго Марадона відсвяткував вихід команди до півфіналу плей-оф другого дивізіону чемпіонату Мексики.

      Команда Марадони за результатами двох матчів обіграла "Мінерос" з рахунком 1:0.

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      Аргентинець не стримував позитивних емоцій та разом з футболістами нестримно танцював та горланив запальні пісні у роздягальні.

      Зазначимо, що під керівництвом Марадони "Дорадос" провів 10 матчів: здобув 7 перемог, одного разу зіграв внічию і двічі поступився.

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      Теги: Спорт Футбол Дієго Марадона
      Джерело: 24 Канал
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