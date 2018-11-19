Марадона шалено відсвяткував вихід у півфінал своєї команди у чемпіонаті Мексики: відео

Тренер мексиканського "Дорадос" Дієго Марадона відсвяткував вихід команди до півфіналу плей-оф другого дивізіону чемпіонату Мексики.

Команда Марадони за результатами двох матчів обіграла "Мінерос" з рахунком 1:0.

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Аргентинець не стримував позитивних емоцій та разом з футболістами нестримно танцював та горланив запальні пісні у роздягальні.

Sigue el sueño de Dorados de Sinaloa

Maradona ya está en semifinales pic.twitter.com/UI0cxbqaLQ — AS (@diarioas) 18 ноября 2018 г.

Зазначимо, що під керівництвом Марадони "Дорадос" провів 10 матчів: здобув 7 перемог, одного разу зіграв внічию і двічі поступився.

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