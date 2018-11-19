Марадона шалено відсвяткував вихід у півфінал своєї команди у чемпіонаті Мексики: відео
Тренер мексиканського "Дорадос" Дієго Марадона відсвяткував вихід команди до півфіналу плей-оф другого дивізіону чемпіонату Мексики.
Команда Марадони за результатами двох матчів обіграла "Мінерос" з рахунком 1:0.
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Аргентинець не стримував позитивних емоцій та разом з футболістами нестримно танцював та горланив запальні пісні у роздягальні.
Зазначимо, що під керівництвом Марадони "Дорадос" провів 10 матчів: здобув 7 перемог, одного разу зіграв внічию і двічі поступився.
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Джерело: 24 Канал
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