Марадона зробив ставку на матч Франція – Аргентина

30 червня стартує 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018. У першому матчі зійдуться збірні Франції та Аргентини.

Легендарний футболіст Дієго Марадона, який свого часу був головним тренером збірної Аргентини зробив свій прогноз на гру.

Читайте також: Тренери-мільйонери: скільки заробляють наставники команд ЧС-2018

Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню Marca.

За словами Марадони, він ставить на Аргентину. Водночас він виділив сильних гравців збірної Франції.

Я дуже поважаю Францію, але поставив би на Аргентину. Їхній воротар Уго Льоріс у матчах за збірну не пропускає, так як в клубі. Також у Франції є Грізманн,

– наголосив Марадона.

"Le mandé un mensaje a Hierro, que para mí fue un monstruo como jugador. No me contestó, pero lo entiendo. Le dije que no importa la experiencia, sino la capacidad de cada uno. Y él la tiene" https://t.co/NSSMpqYfhM — MARCA (@marca) 30 червня 2018 р.

У своєму Instagram він висловив слова підтримки на адресу збірної Аргентини.

Нагадаємо, після матчу Аргентина – Нігерія на ЧС-2018 Дієго Марадону госпіталізували.