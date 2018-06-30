Марадона зробив ставку на матч Франція – Аргентина
30 червня стартує 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018. У першому матчі зійдуться збірні Франції та Аргентини.
Легендарний футболіст Дієго Марадона, який свого часу був головним тренером збірної Аргентини зробив свій прогноз на гру.
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Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню Marca.
За словами Марадони, він ставить на Аргентину. Водночас він виділив сильних гравців збірної Франції.
Я дуже поважаю Францію, але поставив би на Аргентину. Їхній воротар Уго Льоріс у матчах за збірну не пропускає, так як в клубі. Також у Франції є Грізманн,
– наголосив Марадона.
У своєму Instagram він висловив слова підтримки на адресу збірної Аргентини.
Нагадаємо, після матчу Аргентина – Нігерія на ЧС-2018 Дієго Марадону госпіталізували.