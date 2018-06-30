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Марадона зробив ставку на матч Франція – Аргентина

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Дієго Марадона зробив прогноз на матч Франція – Аргентина на ЧС-2018
Дієго Марадона зробив прогноз на матч Франція – Аргентина на ЧС-2018 / Фото із відкритих джерел

30 червня стартує 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018. У першому матчі зійдуться збірні Франції та Аргентини.

Легендарний футболіст Дієго Марадона, який свого часу був головним тренером збірної Аргентини зробив свій прогноз на гру.

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Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню Marca.

За словами Марадони, він ставить на Аргентину. Водночас він виділив сильних гравців збірної Франції.

Я дуже поважаю Францію, але поставив би на Аргентину. Їхній воротар Уго Льоріс у матчах за збірну не пропускає, так як в клубі. Також у Франції є Грізманн,
– наголосив Марадона.

У своєму Instagram він висловив слова підтримки на адресу збірної Аргентини.

Нагадаємо, після матчу Аргентина – Нігерія на ЧС-2018 Дієго Марадону госпіталізували.

Теги: Аргентина Новини спорту Дієго Марадона Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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