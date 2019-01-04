Марадону госпіталізували з кровотечею в шлунку

Чемпіон світу з футболу 1986 року і головний тренер мексиканського клубу "Дорадос" Дієго Марадона госпіталізований в Буенос-Айресі після проходження обстеження, внаслідок якого у нього виявили кровотечу у шлунку.

Про це повідомило видання Telam.

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Зазначається, що 58-річний Марадона проходив стандартне обстеження у клініці "Олівос" в Буенос-Айресі, під час якого було виявлено кровотечу в шлунку. Колишній футболіст обстежувався перед поїздкою в Мексику, де повинен був відновити керівництво клубом "Дорадос".

Найближчим часом буде проведено ендоскопію, щоб виявити причину кровотечі. Марадона залишається у клініці в супроводі дочки Джанін та інших родичів.

Представник Марадони підтвердив, що той продовжить очолювати мексиканський клуб, який на вихідних стартує в національному чемпіонаті.

Нагадаємо, що легендарний футболіст Дієго Марадона не з’явився на роботу перед стартом сезону і не виходив на зв’язок з керівництвом клубу.