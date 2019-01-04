02:16
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, 4 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Марадону госпіталізували з кровотечею в шлунку

      36 Читать новость на русском
      Дієго Марадона
      Дієго Марадона / Фото з відкритих джерел

      Чемпіон світу з футболу 1986 року і головний тренер мексиканського клубу "Дорадос" Дієго Марадона госпіталізований в Буенос-Айресі після проходження обстеження, внаслідок якого у нього виявили кровотечу у шлунку.

      Про це повідомило видання Telam.

      Читайте також: Уругвайський футболіст "Карпат" розповів про важку адаптацію в Україні

      Зазначається, що 58-річний Марадона проходив стандартне обстеження у клініці "Олівос" в Буенос-Айресі, під час якого було виявлено кровотечу в шлунку. Колишній футболіст обстежувався перед поїздкою в Мексику, де повинен був відновити керівництво клубом "Дорадос".

      Найближчим часом буде проведено ендоскопію, щоб виявити причину кровотечі. Марадона залишається у клініці в супроводі дочки Джанін та інших родичів.

      Представник Марадони підтвердив, що той продовжить очолювати мексиканський клуб, який на вихідних стартує в національному чемпіонаті.

      Нагадаємо, що легендарний футболіст Дієго Марадона не з’явився на роботу перед стартом сезону і не виходив на зв’язок з керівництвом клубу.

      Теги: Спорт Футбол Дієго Марадона
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      4 січня , 22:03 Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      Іван Вербицький 652
      Головні новини 4 січня: перший офіційний кандидат у президенти України, провокації Росії
      4 січня , 22:00 Головні новини 4 січня: перший офіційний кандидат у президенти України, провокації Росії
      4132
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      4 січня , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Небезпечні підйомники: як уникнути травм та які права мають туристи на зимових курортах
      4 січня , 21:30 Небезпечні підйомники: як уникнути травм та які права мають туристи на зимових курортах
      Світлана Попова 509
      Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт
      4 січня , 19:01 Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт
      Ірина Поліщук 757
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук