Марадону госпіталізували після матчу Аргентина – Нігерія
Зірку футболу та головного тренера збірної Аргентини Дієго Марадону госпіталізували після матчу Чемпіонату світу проти Нігерії.
Про це пише The Independent.
Видання зазначає, що у Марадони трапилися проблеми з тиском. Він не міг самостійно покинути стадіону.
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Медики, які госпіталізували Марадону, діагностували у нього понижений тиск. Наразі його стан стабільний.
Нагадаємо, Аргентина перемогла Нігерію з рахунком 2:1 і вийшла у плей-оф. Наступним суперником команди стане збірна Франції.
Джерело: 24 Канал
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