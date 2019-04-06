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      Марафон у Києві: які вулиці варто оминати

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      У Києві відбувається півмарафон через який перекрили кілька вулиць. Рух обмежили від ранку 6 квітня й до 22 години 7 квітня.

      У Києві розпочався міжнародний півмарафон, де бігають не тільки дорослі, а й діти. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Вже не можна проїхати вулицями Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибацькою та Набережним шосе. А також мостами Північним, Парковим та Гаванським.

      Київ
      Обмежений рух автомобілів у Києві

      На 21 кілометр: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Ігорівська – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст (реверсний рух у смузі зустрічного транспорту) – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

      На 10 кілометрів: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

      Марафон
      Марафон у Києві

      Відкрили перший день марафону дистанцією у 4,2 кілометра. Змагалися команди держаних установ та приватних. Були й представники ЗМІ, які також брали участь в забігу.

      Я працюю в поліції охорони, тому зобов'язаний займатися спортом. Готувався до марафону у вільний час. Прибіг один з перших,
      – розповів учасник забігу Сергій Арєшкін.

      Стартуватимуть також підлітки дистанцією в півтора кілометра. Згодом будуть дистанції у 800, 400 та для найменших – 100 метрів.

      Дивіться фото з марафону:

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Спорт Новини Спорту
      Джерело: 24 канал
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