Марафон у Києві: які вулиці варто оминати

У Києві відбувається півмарафон через який перекрили кілька вулиць. Рух обмежили від ранку 6 квітня й до 22 години 7 квітня.

У Києві розпочався міжнародний півмарафон, де бігають не тільки дорослі, а й діти. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Вже не можна проїхати вулицями Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибацькою та Набережним шосе. А також мостами Північним, Парковим та Гаванським.



Обмежений рух автомобілів у Києві

На 21 кілометр: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Ігорівська – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст (реверсний рух у смузі зустрічного транспорту) – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

На 10 кілометрів: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.



Марафон у Києві

Відкрили перший день марафону дистанцією у 4,2 кілометра. Змагалися команди держаних установ та приватних. Були й представники ЗМІ, які також брали участь в забігу.

Я працюю в поліції охорони, тому зобов'язаний займатися спортом. Готувався до марафону у вільний час. Прибіг один з перших,

– розповів учасник забігу Сергій Арєшкін.

Стартуватимуть також підлітки дистанцією в півтора кілометра. Згодом будуть дистанції у 800, 400 та для найменших – 100 метрів.

Дивіться фото з марафону: