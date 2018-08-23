12:19
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Марченко та Стаховський вилетіли з кваліфікації US Open, Калініна пройшла дальше

11 Читать новость на русском
Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна

Україна не буде представлена у чоловічій сітці US Open. Двоє українських тенісистів не зуміли пройти кваліфікацію турніру, програвши свої матчі. Зате продовжать виступи українські тенісистки.

У чоловічому розряді Україну міг представляти Олександр Долгополов. Але перша ракетка України знялася з турніру через травму. А Сергій Стаховський та Ілля Марченко не зуміли пройти через кваліфікацію.

Читайте також: US Open 2018: що варто знати про останній у цьому році турнір Великого шолома

Стаховський, який у рейтингу займає 138-е місце, неочікувано поступився американцю Тай-Сон Квятковські. І якщо ще перші два сети були схожі на боротьбу, то третій сет українець повністю провалив, вигравши лише один гейм, коли рахунок був 0:5.

Сергій Стаховський – Тай-Сон Квятковські 1:2 (4:6, 6:3, 1:6)

Ілля Марченко свій матч програв хорвату Іво Карловичу. При цьому зробив це за два сети. У першому з них вирішальним став восьмий сет на подачі українця, який Марченко програв. У другому сеті все вирішилося на тай-брейку. Нас тенісист розпочав доволі непогано, і вів у рахунку 4:1 та 6:2, але Карловіч зумів відігратися.

Ілля Марченко – Іво Карловіч 0:2 (3:6, 6:7 (7)

Натомість у друге коло кваліфікації пройшла Ангеліна Калініна. Після першого сету здавалося, що українка без проблем пройде румунку Єлену Габріеле Русе. Адже Калініна виграла усі подачі суперниці, віддавши на замін лише одну свою. Та у другому сеті все вирішувалося на тай-брейку. Там успіх знову був на стороні українки. Вона і зіграє у другому колі кваліфікації, як і Марта Костюк.

Ангеліна Калініна – Єлена Габріела Русе 2:0 (6:1, 7:6 (2)

Варто додати, що в головній сітці US Open глядачі побачать Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Катерину Бондаренко, Катерину Козлову і Даяну Ястремську, які потрапили в основну сітку турніру безпосередньо. Лесі Цуренко і Еліні Світоліній вже вдавалося пробитися в четвертий раунд змагань.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Баскетбол. Олексій Лень провів рік штовханиною з Вестбруком
 1 січня 2015 , 17:19
Офіційно: Роналду продовжив контракт з "Реалом"
 15 вересня 2013 , 12:02
Офіційно: Раян Гіггз виконуватиме обов'язки наставника "МЮ"
 22 квітня 2014 , 13:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук