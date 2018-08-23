Марченко та Стаховський вилетіли з кваліфікації US Open, Калініна пройшла дальше

Україна не буде представлена у чоловічій сітці US Open. Двоє українських тенісистів не зуміли пройти кваліфікацію турніру, програвши свої матчі. Зате продовжать виступи українські тенісистки.

У чоловічому розряді Україну міг представляти Олександр Долгополов. Але перша ракетка України знялася з турніру через травму. А Сергій Стаховський та Ілля Марченко не зуміли пройти через кваліфікацію.

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Стаховський, який у рейтингу займає 138-е місце, неочікувано поступився американцю Тай-Сон Квятковські. І якщо ще перші два сети були схожі на боротьбу, то третій сет українець повністю провалив, вигравши лише один гейм, коли рахунок був 0:5.

Сергій Стаховський – Тай-Сон Квятковські 1:2 (4:6, 6:3, 1:6)

Ілля Марченко свій матч програв хорвату Іво Карловичу. При цьому зробив це за два сети. У першому з них вирішальним став восьмий сет на подачі українця, який Марченко програв. У другому сеті все вирішилося на тай-брейку. Нас тенісист розпочав доволі непогано, і вів у рахунку 4:1 та 6:2, але Карловіч зумів відігратися.

Ілля Марченко – Іво Карловіч 0:2 (3:6, 6:7 (7)

Натомість у друге коло кваліфікації пройшла Ангеліна Калініна. Після першого сету здавалося, що українка без проблем пройде румунку Єлену Габріеле Русе. Адже Калініна виграла усі подачі суперниці, віддавши на замін лише одну свою. Та у другому сеті все вирішувалося на тай-брейку. Там успіх знову був на стороні українки. Вона і зіграє у другому колі кваліфікації, як і Марта Костюк.

Ангеліна Калініна – Єлена Габріела Русе 2:0 (6:1, 7:6 (2)

Варто додати, що в головній сітці US Open глядачі побачать Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Катерину Бондаренко, Катерину Козлову і Даяну Ястремську, які потрапили в основну сітку турніру безпосередньо. Лесі Цуренко і Еліні Світоліній вже вдавалося пробитися в четвертий раунд змагань.