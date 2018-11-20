Марченко з боями пробився до другого кола на турнірі в Італії

Український тенісист Ілля Марченко зумів подолати перше коло турніру ATP Challenger Tour в Андрії (Італія) із призовим фондом 43 тис євро.

Наш тенісист за підсумком трьох сетів переграв господаря змагань Янніка Зіннера - 4:6, 6:2, 6:4.

У першій партії Ілля двічі програв свою подачу, і зміг відповісти тільки одним брейком. У другому сеті українцеві вдалося двічі виграти подачу суперника. Це й дозволило Іллі переконливо перемогти 6:2.

У сьомому геймі завершальної партії Ілля знову впевнено відіграв на прийомі та не залишив шансів супернику на подачі - 6:4 за українцем.

Відзначимо, що в другому раунді Марченко зустрінеться з переможцем пари Тобіас Сімон (Німеччина) - Лоренцо Сонего (Італія).