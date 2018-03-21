Маргарет Тетчер: хто ця неоднозначна "залізна леді" та які випробування впали на її плечі

На початку 1980 роках великі міста Англії охопили заворушення. Акції протесту спровокували непопулярні реформи нового уряду, який проводив болісні зміни прикриваючись перспективою майбутнього добробуту. Соціальний вибух тоді був дуже сильний.

У 1984 році Об'єднане Королівство фактично опинилося на межі громадянської війни. Причиною напруги була жінка, яка своєю непоступливістю і цілеспрямованістю заслужила неоднозначну репутацію "залізної леді".

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"Жорсткі заходи запроваджені урядом потрібни для перемоги "мінімум". Я не піду на повідку мас, щоб завоювати народну любов", – зазначила прем'єр-міністр Великобританії в 1979-1990 роках Маргарет Тетчер.

Тодішня англійська економіка нагадувала діряве відро. Соціалісти при владі роками роздували мережу соц-доплат, на які не вистачало грошей в бюджеті.

На вулицях був бруд. Всюди йшли страйки, курс фунту падав. В економіці панувала тотальна криза. Профспілки піднімали людей на протести. Ми спробували все, але звичайні засоби проти людей, які вийшли на стежку війни вже не діяли,

– розповів лідер консерваторів у Британському Парламенті в 1963-1974 роках Пітер Карінгтон.

Бюджет країни тримався на важкій промисловості, яка попри дотації з держказни залишалася збитковою і неконкурентною. Профспілки перегинали палку вимагаючи надвисоких зарплат робітникам, які не можна було покрити за рахунок продукції тих же заводів, фабрик і шахт. Щоб отримати гроші влада брала кредити і запускала друкарський станок. Сніжний ком наростав. За економічними показниками одвічні конкуренти країни – Франція і Німеччина переживали підйом, а Велика Британія пасла задніх серед інших країн Старого Світу. Новий прем'єр приніс і новий рецепт оздоровлення економіки.

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В країні оголосили велику приватизацію. Працівники держсектора, яким пообрізали зарплати і пільги бунтували. Найбільше невдоволення наростало серед шахтарів, які звикли до високих зарплат. Вони вимагали відновлення дотацій на збиткові копалні, але замість грошей отримали кийки поліцейських. Їх життя за рахунок держави безповоротно відійшло у минуле.

Слідом за шахтарями від обурення кривилися працівники Британського автопрому. Ніяких доплат за купування місцевих Rolls-Royce більше не було. І англійці припинили купувати "машини ненажери", промінявши їх на економніших німців і японців. На початку 1980 років Тетчер дуже добре пояснила, що таке державні гроші і чому частина працездатних громадян не може жити за рахунок інших.

Немає публічних загальних грошей, існують лише гроші платників податків. Економіку неможливо оздоровити через придумування все нових і нових роздутих державних програм. Ми не стаємо багатшими отримуючи новий кредит в банку,

– наголосила Тетчер.

НІхто до Тетчер з політиків чоловіків не наважувався пожертвувати популярністю в ім'я відновлення державної економіки. Для Маргарет це не було проблемою. Вона не гналася за народною похвалою, а перемагати образи звикла ще в 1970 роках, коли вона була міністром освіти.

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І тоді, за скасування безкоштовних обідів для школярів її нарекли "Mrs Thatcher the milk snatcher" (міссіс Тетчер – молочна злодійка). За три роки на посаді прем'єр-міністра її рейтинг пробив дно і впав до рекордних лише 20%.

Прокляття на адресу Тетчер сипали не лише британці. У 1981 році вона категорично заборонила надавати статус політичних в'язнів групі арештованих бойовиків Ірланської революційної армії. Вони оголосили голодування. І Тетчер мовчки спостерігала, як 9 в'язнів в результаті голодування загинули.

У чому ще звинувачували Тетчер та як "залізній леді" вдалося заробити любов народу своєї країни – дивіться у програмі.