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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Марго Роббі стала обличчям нової лінії Chanel для зимових видів спорту: перше фото

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Марго Роббі
Марго Роббі / Фото з відкритих джерел

Голлівудська актриса Марго Роббі, яку цього року номінували на премію "Оскар" за роль у фільмі "Я, Тоня", стала офіційним амбасадором нової лінії Chanel для зимових видів спорту. Бренд опублікував перше фото з кампейну одягу.

Coco Neige – таку назву матиме нова лінійка одягу модного будинку Chanel, яку вже представила Марго. Однак речі з нової колекції будуть присвячені не лише зимовим видам спорту, а й активному відпочинку.

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Видання WWD вже опублікувало перший кадр з майбутньої рекламної кампанії, яка повністю буде доступною лише 10 червня. На знімку Марго приміряла білий светр з жовтими вставками і шапку-вушанку на фоні блакитного неба. Автором фотосету став знаменитий французький кутюр’є Карл Лагерфельд.


Марго Роббі для Chanel Coco Neige

Перше, що мені сказав Карл Лагерфельд, було те, що нам не потрібно занадто серйозно ставитися до себе. Він мислить дуже творчо і точно знає, чого хоче. Я і раніше знала, що він геній, але провівши разом з ним час, я впевнилася в тому, що він ще й просто чудова людина,
– прокоментувала зйомки нового кампейну актриса.

 

So happy to be in Paris with @chanelofficial

Допис, поширений користувачем @ margotrobbie

 

Нагадаємо, що Марго Роббі стала зірковою гостею гучного показу Chanel в Парижі минулого тижня.

Теги: Мода LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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