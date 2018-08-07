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Марго Роббі у фільмі "Одного разу в Голлівуді": з’явилося перше фото

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Шерон Тейт (ліворуч), Марго Роббі (праворуч)
Шерон Тейт (ліворуч), Марго Роббі (праворуч) / Фото з Іnstagram

Актриса Марго Роббі поділилася першим кадром з майбутнього фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". На фото вона зображена в образі актриси і моделі Шерон Тейт.

Раніше автори фільму показували кадри з Бредом Піттом та Леонардо Ді Капріо, які виконують головні ролі.

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"Одного разу в Голлівуді" – це фільм про події в Лос-Анджелесі у 1969 році на тлі вбивства актриси Шерон Тейт (саме її роль виконує Марго Роббі) злочинною групою Чарльза Менсона.

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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