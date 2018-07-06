Марго Роббі завітала на показ фільму в прозорій мереживній сукні
Австралійська кіноактриса Марго Роббі стала однією з гостей спеціального показу фільму "Термінал", в якому вона виконала головну роль. На світську подію в Лондоні актриса завітала в дуже пікантному наряді.
Про це повідомляють на The Daily Mail.
Напівпрозора мереживна сукня чорного кольору неабияк привернула увагу преси. Якщо раніше Марго віддавала перевагу пастельним відтінкам, то на вечірці у Prince Charles Cinema 5 червня вона здивувала всіх.
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Пікантна міні-сукня на бретельках та з мереживом, крізь яке можна було помітити відсутність бюстгальтера, чудово пасувала актрисі. Доповнила свій лук 28-річна зірка класичними чорними туфлями, а від аксесуарів вирішила відмовитись.
Марго Роббі
Марго Роббі
Щодо макіяжу, то він як завжди був стриманий і головний акцент був зроблений на очі. Зачіска Роббі теж була досить лаконічною та елегантною.
Марго Роббі
Світова прем'єра стрічки Вон Штайна "Термінал" ("Terminal") відбулась 11 травня 2018 року.
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