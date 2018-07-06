20:38
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Марго Роббі завітала на показ фільму в прозорій мереживній сукні

382 Читать новость на русском
Марго Роббі у Лондоні
Марго Роббі у Лондоні / www.gettyimages.in

Австралійська кіноактриса Марго Роббі стала однією з гостей спеціального показу фільму "Термінал", в якому вона виконала головну роль. На світську подію в Лондоні актриса завітала в дуже пікантному наряді.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Напівпрозора мереживна сукня чорного кольору неабияк привернула увагу преси. Якщо раніше Марго віддавала перевагу пастельним відтінкам, то на вечірці у Prince Charles Cinema 5 червня вона здивувала всіх.

Читайте також: Пишнотіла модель Ешлі Грем показала свій італійський відпочинок з чоловіком: фото

Пікантна міні-сукня на бретельках та з мереживом, крізь яке можна було помітити відсутність бюстгальтера, чудово пасувала актрисі. Доповнила свій лук 28-річна зірка класичними чорними туфлями, а від аксесуарів вирішила відмовитись.


Марго Роббі


Марго Роббі

Щодо макіяжу, то він як завжди був стриманий і головний акцент був зроблений на очі. Зачіска Роббі теж була досить лаконічною та елегантною.


Марго Роббі

Світова прем'єра стрічки Вон Штайна "Термінал" ("Terminal") відбулась 11 травня 2018 року.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
сьогодні, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 409
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
сьогодні, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 646
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 972
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 362
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 152
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук