Марго Роббі завітала на показ фільму в прозорій мереживній сукні

Австралійська кіноактриса Марго Роббі стала однією з гостей спеціального показу фільму "Термінал", в якому вона виконала головну роль. На світську подію в Лондоні актриса завітала в дуже пікантному наряді.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Напівпрозора мереживна сукня чорного кольору неабияк привернула увагу преси. Якщо раніше Марго віддавала перевагу пастельним відтінкам, то на вечірці у Prince Charles Cinema 5 червня вона здивувала всіх.

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Пікантна міні-сукня на бретельках та з мереживом, крізь яке можна було помітити відсутність бюстгальтера, чудово пасувала актрисі. Доповнила свій лук 28-річна зірка класичними чорними туфлями, а від аксесуарів вирішила відмовитись.



Марго Роббі



Марго Роббі

Щодо макіяжу, то він як завжди був стриманий і головний акцент був зроблений на очі. Зачіска Роббі теж була досить лаконічною та елегантною.



Марго Роббі

Світова прем'єра стрічки Вон Штайна "Термінал" ("Terminal") відбулась 11 травня 2018 року.