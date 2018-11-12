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      Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці

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      Марихуана – вплив на організм, лікувальні властивості
      Марихуана – вплив на організм, лікувальні властивості / 24 канал

      При слові "марихуана" або "канабіс" на думку спадає лише одна асоціація, пов'язана з наркоманією. Але не все так однозначно – марихуана може лікувати ряд серйозних захворювань або полегшувати їх симптоми.

      Питання про користь та шкоду цієї речовини знову піднялося після легалізації марихуани у КанадіВона стала другою країною світу, що цілком легалізувала канабіс. У 2000 році марихуану узаконив Уругвай.

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      Хоча в медичиних цілях марихуану використовують вже давно – вона допомагає при анорексії, лікуванню раку та епілепсії. Медичний канабіс також використовують у боротьбі зі СНІДом, глаукомою, розсіяним склерозом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

      Проте не все так однозначно. Як марихуана впливає на людський організм та свідомість і від якої дози можна померти – далі в інфографіці. 

      Марихуана – психоактивна речовина, яку отримують з листя конопель. Основний психоактивний компонент – ТГК (тетрагідроканабінол). 


      Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості

      Теги: Новини України Публікації Інфографіка Здоров'я Наркотики Канада медичний канабіс
      Джерело: 24 канал
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