При слові "марихуана" або "канабіс" на думку спадає лише одна асоціація, пов'язана з наркоманією. Але не все так однозначно – марихуана може лікувати ряд серйозних захворювань або полегшувати їх симптоми.

Питання про користь та шкоду цієї речовини знову піднялося після легалізації марихуани у Канаді. Вона стала другою країною світу, що цілком легалізувала канабіс. У 2000 році марихуану узаконив Уругвай.

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Хоча в медичиних цілях марихуану використовують вже давно – вона допомагає при анорексії, лікуванню раку та епілепсії. Медичний канабіс також використовують у боротьбі зі СНІДом, глаукомою, розсіяним склерозом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Проте не все так однозначно. Як марихуана впливає на людський організм та свідомість і від якої дози можна померти – далі в інфографіці.

Марихуана – психоактивна речовина, яку отримують з листя конопель. Основний психоактивний компонент – ТГК (тетрагідроканабінол).



Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості