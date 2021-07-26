Лазебна відкрила притулок у монастирі УПЦ МП, очільниця якого говорила про "громадянську війну"

Очільниця Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна урочисто відкрила центр допомоги потерпілим від домашнього насильства в Одесі. Діятиме він на базі одного з монастирів УПЦ МП.

Притулок працюватиме на базі Свято-Архангело-Михайлівському монастиря, який очолює скандальновідома ігуменя Серафима Шевчик.

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Чим відома ігуменя Серафима?

У лютому 2014 року настоятелька жіночого монастиря записала відеозвернення, яке стосувалося кривавих подій Революції Гідності 18 – 20 лютого. Там вона розповідала про те, що в Україні почалася громадянська війна.

Ігуменя Серафима розповідає про "громадянську війну" в Україні / Відео "Глас (Одеса)"

Як пройшло відкриття притулку

Відбулося урочисте відкриття притулку 23 липня. У вітальному слові ігуменя Серафима заявила, що це соціальний проєкт, реалізовано за сприяння Міністерства соціальної політики.



Відкриття притулку в монастирі УПЦ МП / Скриншот з відео

Керівник соціального відділу Одеської єпархії УПЦ МП заявив про те, що між єпархією та очільницею Міністерства соціальної політики пройшли перемовини щодо спільних проєктів на майбутнє.



Відкриття притулку в монастирі УПЦ МП / Скриншот з відео

Також Марина Лазебна заявила, що держава виділила Одесі 2,5 мільйона гривень на реалізацію подібних проєктів. Це, за переконанням чиновниці, подяка відомства за таку ініціативність. Щоправда, вона не уточнила, чи цим і далі займатиметься УПЦ МП.

Відкриття притулку в монастирі УПЦ МП в Одесі / Відео Одеської єпархії