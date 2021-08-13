Викрадала бюджетні кошти: соратниця Труханова Марина Лозовенко вийшла під заставу

Депутатка Одеської міськради Марина Лозовенко вийшла під заставу 1,4 мільйона гривень. Напередодні вона стала співучасником корупційної схеми, у якій розкрадали 26, 7 мільйонів бюджетних коштів.

Раніше повідомляли, що депутатку утримують в СІЗО, але вона зможе вийти за 1,4 мільйона застави. Чиновниця використала цю можливість. Про це стало відомо 13 серпня.

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Викрадала бюджетні кошти

Депутатка Одеської міськради Марина Лозовенка посприяла викраденню коштів з бюджету. Відбулось це під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Чиновниця є директором компанії "Пик-Строй", яка нібито брала участь у тендері і запропонувала там найменшу суму за реконструкцію. У такий спосіб Лозовенко виграла тендер. Їй і ще семи учасникам корупційної схеми вдалось викрасти 26,7 мільйона гривень.

У 2019 році влада вже виділяла 88 мільйонів на оновлення Соборної площі. Проте коштів виявилось мало, і фірмі "Пик-Строй" додали ще майже 11 мільйонів у 2020 році. Як наслідок, фактично 27 мільйонів гривень.

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