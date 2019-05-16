Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській

Дружина Петра Порошенка Марина порадила дружині новообраного президента Олени Зеленській, як досягнути гарних результатів у ролі першої леді.

В ефірі радіо НВ вона закликала її "не прислухатися до порад політтехнологів або протоколістів".

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"Робити треба те, до чого спонукає душа, тоді вона побачить, що вона не може не робити чогось корисного для суспільства", – підкреслила Марина Порошенко.

Тільки з такими емоціями і з таким внутрішнім відчуттям своєї дотичності до якогось проекту можна досягти гарних результатів,

– сказала дружина чинного президента.

Сама ж дружина майбутнього президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, що дуже переживає через статус першої леді країни, адже це серйозна відповідальність. Окрім того, вона б хотіла залишитися поза політикою і надалі займатися своєю роботою у "Студії Квартал 95".

Якщо це можливо, я б хотіла займатись тим, чим я займалась. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займаються благодійністю. Я дуже серйозно до цього ставлюся, адже це величезна відповідальність. У це треба повністю зануритись і я з цього приводу переживаю,

– зауважила вона.

Водночас, дружина кандидата переконана, що така персона, як перша леді країни, своєю роботою може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це людина, яка може гарантувати результат.

З Мариною Порошенко Олена Зеленська не знайома, але чудово ставиться до неї "як до жінки і матері".

"Я чула, що вона займається питанням інклюзивної освіти. Це дійсно дуже важливо. Я не заглиблювалася в те, які там зміни відбулися, але я впевнена, що вони є. Це, звичайно, викликає величезну повагу", – зазначила вона.

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