Марина Порошенко пропонує українцям віддати квиток на фінал ЛЧ "особливому другу"

Благодійний фонд Президента України Петра Порошенка, який очолює його дружина Марина, та місцева Федерація футболу України запускають флешмоб щодо фіналіу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року серед жіночих команд, який відбудеться 24 травня в Києві. Завядки такі ініативі, на грі зможуть побувати діти з особливими потребами, діти воїнів АТО та діти переселенців з Донбасу та Криму.

Як повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна", у Будинку футболу Марина Порошенко та президент ФФУ Андрій Павелко представили благодійний флешмоб під назвою "Запроси особливого друга на футбол".

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Так, у рамках презентації ініціативи дружина українського президента вручила перші 200 благодійних квитків дітям з особливими освітніми потребами, дітям воїнів АТО, дітям переселенців зі Сходу України та Криму, а також учням дитячо-юнацьких футбольних шкіл.

Крім того, Перша леді звернулася до усіх небайдужих з проханням підтримати цей флешмоб: придбати квитки на фінал жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та подарувати їх своїм "особливим друзям".

Для України – велика честь приймати фінал як чоловічої, так і жіночої Ліги Чемпіонів 2018 року, оскільки це є показником довіри до нашої держави з боку європейських партнерів. Я впевнена, що Київ гідно зустріне фіналісток жіночої Ліги Чемпіонів, а це можуть бути команди з Англії, Німеччині та Франції,

– підкреслила Марина Прошенко.

Президент ФФУ Павелко своєю чергою наголосив, що фінал жіночої Ліги Чемпіонів у Києві є чудовою можливістю залучити дітей до заняття спортом. За його словами, розвиток жіночого футболу є одним із пріоритетів діяльності ФФУ.

"Хоча поки українські жіночі команди не досягали великих успіхів, але за належної підтримки та розвитку, сподіваюся, що ці успіхи прийдуть в майбутньому", – додав керівник українського футболу.

Нагадаємо, вже відомо, скільки коштуватимуть квитки на фінал чоловічої Ліги чемпіонів.