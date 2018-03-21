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Марина Порошенко засвітила яскраве вбрання у Катарі: чарівні фото

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Марина Порошенко
Марина Порошенко / Фото з вільних джерел

Дружина чинного Президента України Петра Порошенка – Марина – з'явилась на офіційній зустрічі в яскравому весняному образі. Відтак перша леді зачарувала всіх своєю появою в Катарі.

Зазначимо, нещодавно Катар запровадив безвізовий режим з Україною. Окрім цього, Петро Порошенко уклав низку домовленостей щодо сприяння інвестицій, економічного та торговельного співробітництва.

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В офіційну поїздку глава України взяв з собою першу леді Марину Порошенко. Відтак дружина Президента взяла участь у низці заходів, організованих в Катарі. Так, на запрошення матері чинного Еміра Шейхи Мози бінт Насер аль-Міснед перша леді відвідала Катарський фонд освіти, науки та суспільного розвитку. За словами Петра Порошенка, під час офіційної зустрічі сторони обговорили співпрацю у сферах культури, науки, освіти та дитячої кардіології.

Для важливої зустрічі Марина Порошенко вбрала блузку з яскравим принтом та штани-палаццо синього кольору, які мали стильні білі вставки збоку. Образ перша леді доповнила чорним поясом на талії та туфлями на підборах. Легкий макіяж та акуратна зачіска пасували до організованої зустрічі.

"Це той випадок, коли тобі не соромно, що Петро Порошенко з дружиною представляють нашу країну", – зазначила користувач соцмережі Facebook під дописом Президента.


Марина Порошенко в Катарі


Перша леді України показала яскравий образ


Марина Порошенко відвідала Катар з Президентом


Офіційна зустріч в Катарі за участю Марини Порошенко

Теги: Новини України Петро Порошенко LifeStyle Катар
Джерело: 24 Канал
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