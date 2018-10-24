"Марина з нами": зірки ''Дизель Шоу'' запустили флешмоб в пам'ять про Поплавську

Артисти популярного гумористичного проекту "Дизель Шоу" запустили у соцмережах зворушливий флешмоб на честь загиблої у ДТП Марини Поплавської. Зірки публікують веселі фото і відео, які були зроблені за життя їх колеги.

Флешмоб отримав назву "Марина з нами" і до нього вже долучаються не тільки колеги і друзі Поплавської, а й її шанувальники.

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Артисти наголошують, що запустили його, бо хочуть зберегти пам'ять про Поплавську, як про веселу, життєрадісну, щиру людину, а також талановиту актрису.

Запустив флешмоб актор "Дизель шоу", КВН-щик Євген Сморигін. Він опублікував відео з Мариною Поплавською, на якому актриса без макіяжу співає в домашній обстановці. Запис було зроблено в номері готелю перед одним з концертів колективу в Одесі.

Три дні Марини немає з нами... Але вона буде жива завжди. У мене є відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Думаю, вам буде цікаво побачити її "без гриму". Простою, життєрадісною, веселою,

– написав артист.

Сморигін також запропонував своїм колегам викладати веселі відео з Мариною Поплавською, запустивши таким чином флешмоб "Марина з нами". Він зауважив, що "вона зараз з нами і бачить тільки наші сльози і смуток... Може бути, я не правий, поправте мене... Але мені здається, їй зараз потрібні наші посмішки. Адже на усмішки і сміх вона витратила все життя!".

До флешмобу долучилася і його колега, актриса Вікторія Булітко, показавши веселе відео із закулісся одного з їхніх виступів.

Підтримую ідею "Марина з нами" від Євгена Сморигіна викладати відео Мариночки з наших акторських буднів. Вона завжди любила повеселитися, пожартувати, прикольнуться за лаштунками. Любимо тебе дуже і завжди будемо любити,

– написала Булітко під відео.

До флешмобу почали долучатися усі, хто знав Марину Поплавську.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, постраждали та були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

Хто така Марина Поплавська?Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.