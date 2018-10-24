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      "Марина з нами": зірки ''Дизель Шоу'' запустили флешмоб в пам'ять про Поплавську

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      Друзі Марини Поплавської запустили веселий флешмоб у пам'ять про неї
      Друзі Марини Поплавської запустили веселий флешмоб у пам'ять про неї / Фото з відкритих джерел

      Артисти популярного гумористичного проекту "Дизель Шоу" запустили у соцмережах зворушливий флешмоб на честь загиблої у ДТП Марини Поплавської. Зірки публікують веселі фото і відео, які були зроблені за життя їх колеги.

      Флешмоб отримав назву "Марина з нами" і до нього вже долучаються не тільки колеги і друзі Поплавської, а й її шанувальники.

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      Артисти наголошують, що запустили його, бо хочуть зберегти пам'ять про Поплавську, як про веселу, життєрадісну, щиру людину, а також талановиту актрису.

      Запустив флешмоб актор "Дизель шоу", КВН-щик Євген Сморигін. Він опублікував відео з Мариною Поплавською, на якому актриса без макіяжу співає в домашній обстановці. Запис було зроблено в номері готелю перед одним з концертів колективу в Одесі.

      Три дні Марини немає з нами... Але вона буде жива завжди. У мене є відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Думаю, вам буде цікаво побачити її "без гриму". Простою, життєрадісною, веселою,
      – написав артист.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее «без грима». Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами Друзья: @bulitka @yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать СМЕШНУЮ, ЗАБАВНУЮ, РАДОСТНУЮ Маришку. Она сейчас с нам и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь! #дизельшоу #маринапоплавская

      Допис, поширений Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)

       

      Сморигін також запропонував своїм колегам викладати веселі відео з Мариною Поплавською, запустивши таким чином флешмоб "Марина з нами". Він зауважив, що "вона зараз з нами і бачить тільки наші сльози і смуток... Може бути, я не правий, поправте мене... Але мені здається, їй зараз потрібні наші посмішки. Адже на усмішки і сміх вона витратила все життя!".

      До флешмобу долучилася і його колега, актриса Вікторія Булітко, показавши веселе відео із закулісся одного з їхніх виступів.

      Підтримую ідею "Марина з нами" від Євгена Сморигіна викладати відео Мариночки з наших акторських буднів. Вона завжди любила повеселитися, пожартувати, прикольнуться за лаштунками. Любимо тебе дуже і завжди будемо любити,
      – написала Булітко під відео.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Поддерживаю идею #МаринаСнами от @smorigin_evgeni выкладывать видео Мариночки из наших актёрских будней. Она всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами. Часто говорила: "Викуся, а давай снимем что-нибудь "эдакое". Любим тебя очень и всегда будем любить наша #МаринаПоплавская #Дизельшоу #Украина #Україна #Київ #Киев @fakty_ictv @ictvua @berezhoks @yamo4ka @dizelstudio @dizelgan @dizelmano @o_ivanitsa

      Допис, поширений ★ Виктория Булитко OFFICIAL — (@bulitka)

       

      До флешмобу почали долучатися усі, хто знав Марину Поплавську.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Как всем известно в аварии погибла очень талантливая, веселая и позитвная Мариночка Поплавская. Вы всегда будете в сердцах всех людей, которые вас любили ,любят и будут любить. Вы женщина для подражания. Покойтесь с миром. Салон поддерживает идею @bulitka И @smorigin_evgeni . Будем помнить ее всегда. Героев Сталинграда , 13 Тел: 093-001-60-06 : 044-464-91-25  #haircut#haircolor#hairstylist#hairfashion#hair#instahair#tagsforlikesfslc #tagsforlikes #hairstyles #haircolor #hairbow #hairdo #longhairdontcare #straighthair #blond#brunette#Киев #парикмахер #маринапоплавская #маринаснами

      Допис, поширений FEYA_BEAUTY_ROOM (@feya_beauty_room)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Поддерживаю @bulitka в марафоне памяти @marina_dizelshow . . Я, потихоньку, начала принимать произошедшее, начала понимать что уже, к большому сожалению, ничего не исправишь. Сегодня уже с улыбкой и смехом вспоминала наши разговоры, а по-другому их вспоминать невозможно! Марина чистая, светлая, понимающая, заботливая и веселая- прям как на этой фотографии! Запомните её такой!️ . . #маринаснами#маринапоплавская#вечнаяпамять#дизельшоу#dizelshow

      Допис, поширений ????? ?????????? (@solodka_daruska)

       

       

       

       

      Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, постраждали та були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

      Хто така Марина Поплавська?Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.

      Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Втрати Аварії та ДТП ДТП з акторами Дизель Шоу Флешмоб
      Джерело: 24 Канал
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